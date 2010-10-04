Сделать из PSD шаблон Joomla

Макет в приложении. Резина, на div'ах, кроссбраузерно (под ie6 один в один не надо, отступать можно в разунмых пределах). Далее, такой момент: ближе к левому верхнему углу есть надпись (ака домен) реф.ру и его отражение (!). Просьба ...