Верстка под WordPress информационного сайта

HTML-версткаЗавершен6 заявок214 просмотров
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Верстка под WordPress информационного сайта, нужен шаблон

Исходник есть в PSD, в приложении плохое кач-во, потому что мне так захотелось...

Нужна аккуратная верстка на DIV'ах.

Хотелось бы, чтобы главные новости (это сервак и колонка из 4-х справа о него) менялись последовательно на месте, где сервак, через какой-то промежуток времени, т.е. достаточно подобрать JS скрипт и желательно, чтобы он работал как можно в большем кол-ве браузеров.

И не надо использовать всякие заумные многовложенные .css стили, которые каждый браузер начинает понимать по-своему и т.д. (а то мне уже один раз наверстали :) ), главное чтобы в разных браузерах работало и было одинаково (включая IE 6).

Не нужно оставлять всякий мусор в файликах, если будете брать за основу другой шаблон WP.

WordPress
13 лет назад
MainRoot
Павел 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
catalina
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$60
5 дней
Все сделано отлично. Забыл сразу добавить отзыв, но лучше поздно, чем никогда :)
Отличный заказчик. Рекомендую.
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