Верстка PSD макета в шаблон VirtueMart

HTML-версткаЗакрыт6 заявок147 просмотров
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Бюджет минимальный,выберу с наименьщим бюджетом.В дальнейшем возможно сотрудничество.

Подробности вышлю в личку.

Virtuemart
13 лет назад
yaliafed
Юлия 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
mironchik
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$45
2 дня
Взял заказ,договорились о сроках и пропал...Вышла неприятая ситуация.
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