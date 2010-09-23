mironchik

Константин Мирошниченко mironchik

 
35 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
G_star
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
0 баллов
13 лет назад
Доверстать и натянуть
Получил исходники, пообещал сделать всё за 1 день, и пропал. Сообщения читает, но не отвечает. Не советую связываться с этим человеком.
Uamens
Артем 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Нужна вёрстка шапки для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
yaliafed
Юлия 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$45
0 баллов
13 лет назад
Верстка PSD макета в шаблон VirtueMart
Взял заказ,договорились о сроках и пропал...Вышла неприятая ситуация.
studia-kulibina
Евгений 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Надо срочно поправить шаблон на дле
Молодец ! выполнил быстро и грамотно! рекомендую
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