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Отзывы заказчиков
$20
0 баллов
13 лет назад
Получил исходники, пообещал сделать всё за 1 день, и пропал. Сообщения читает, но не отвечает. Не советую связываться с этим человеком.
$5
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$45
0 баллов
13 лет назад
Взял заказ,договорились о сроках и пропал...Вышла неприятая ситуация.
$5
10 баллов
13 лет назад
Молодец ! выполнил быстро и грамотно! рекомендую
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