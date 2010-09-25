Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Есть почти готовый шаблон для интернет магазина Симпла. Прежний исполнитель не успел доделать работу, и нужно доверстать и натянуть. Работы не много, потому срок один - полтора дня. Шаблон высылаю по запросу. Жду ваши предложения. Спасибо за ...