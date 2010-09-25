Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Есть почти готовый шаблон для интернет магазина Симпла. Прежний исполнитель не успел доделать работу, и нужно доверстать и натянуть. Работы не много, потому срок один - полтора дня. Шаблон высылаю по запросу. Жду ваши предложения. Спасибо за ...
- $20HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Есть почти готовый шаблон для интернет магазина Simpla. Прежний исполнитель не успел доделать работу, и нужно доверстать и натянуть. Работы не много, потому срок один - полтора дня. Шаблон высылаю по запросу. Жду ваши предложения. Спасибо за ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте. Для существующего интернет-магазинна (движок Simpla),разработан новый дизайн-проект.Через день будут готовы исходники. Соб-но задача думается проста и понятна-нужно сверстать и натянуть с заливкой на сущ хостинг. Bот главная страница макета: http://img651.imageshack.us/img651/7167/madonnaw.jpg Сроки сжатые потому чем быстрее тем лучше. Спасибо за внимание.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад