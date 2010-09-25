G_star

Виталий G_star

 
33 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Доверстать и натянуть

    $20

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Есть почти готовый шаблон для интернет магазина Симпла. Прежний исполнитель не успел доделать работу, и нужно доверстать и натянуть. Работы не много, потому срок один - полтора дня. Шаблон высылаю по запросу. Жду ваши предложения. Спасибо за ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доверстать и натянуть.

    $50

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Есть почти готовый шаблон для интернет магазина Simpla. Прежний исполнитель не успел доделать работу, и нужно доверстать и натянуть. Работы не много, потому срок один - полтора дня. Шаблон высылаю по запросу. Жду ваши предложения. Спасибо за ...

    Simpla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cверстать и натянуть.

    $50

    Здравствуйте. Для существующего интернет-магазинна (движок Simpla),разработан новый дизайн-проект.Через день будут готовы исходники. Соб-но задача думается проста и понятна-нужно сверстать и натянуть с заливкой на сущ хостинг. Bот главная страница макета: http://img651.imageshack.us/img651/7167/madonnaw.jpg Сроки сжатые потому чем быстрее тем лучше. Спасибо за внимание.

    Simpla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад