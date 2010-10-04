Установить флеш-баннер на сайт (верстка+скрипт)

Требуется установить баннер на сайт.

Выглядеть это должно так: http://static.itmages.ru/i/10/1005/h_1286271748_d8b27c12eb.png

Сам баннер должен двигаться вместе со страничкой вверх-вниз (со скроллингом).

Страницы на сайте в HTML (без CMS). Статичные.

Требуется так же, чтобы при нажатии на баннер была переадресация на нужный раздел сайта. Тоесть баннер будет ссылкой. Но в тоже время на баннере есть крестик, по которому он закрывается.

В приложении сам баннер.

Срок 1-2 дня.

Предлагайте стоимость. Если есть вопросы, задавайте в личку.