Верстка одной страницы

$20
HTML-версткаЗавершен38 заявок383 просмотра
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Нужна блочная верстка. Без явы. По заявки кидаю jpg. Выбранному исполнителю - psd.

IE6 не нужен, не резина.

13 лет назад
php_koder
Вадим 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
crashet_web
Сергей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$16
1 день
Сергей быстро и качественно выполнил поставленную задачу. Я рад был сотрудничеству!
Задача кратко и ясно сформулирована. Был предоставлен грамотный psd-исходник. По вознаграждению тоже никаких нареканий. Оценка Вадима исключительно положительная!