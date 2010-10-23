crashet_web

Сергей crashet_web

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Web Apps/UI/UX
Портфолио
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Отзывы заказчиков
ldeee
Денис 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Быстро сверстать
Понравился исполнитель, все сделал быстро и вдумчиво. Не нес бред на тему предоплаты и другой ерунды, задавал вопросы только по делу. Всем советую
Грамотные требования, никаких "ну, как-нибудь что-то там". С оплатой все четко и оперативно. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
autogen
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект (Каранкевич Сергей)
Качественно и оперативно. Приятно было работать. Рекомендую!
Качественные материалы, четкое задание. Оперативная оплата. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
dsryazan
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Сверстать страницу
Качественно,быстро. Код css с комментариями, разбит на смысловые блоки
Четкие требования, оперативная оплата. Сотрудничеством остался доволен!
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buzinesslab
Владислав 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$15
10 баллов
13 лет назад
Нужно сверстать макет из JPG
Верстка на уровне! Сроки и качество на 10+!!! Будем сотрудничать дальше!
Понятная задача, четкие требования. Оплата моментальная! Исключительно положительные впечатления!
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php_koder
Вадим 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов
$16
10 баллов
13 лет назад
Верстка одной страницы
Сергей быстро и качественно выполнил поставленную задачу. Я рад был сотрудничеству!
Задача кратко и ясно сформулирована. Был предоставлен грамотный psd-исходник. По вознаграждению тоже никаких нареканий. Оценка Вадима исключительно положительная!
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HTML-верстка
5 отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга