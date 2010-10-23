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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Понравился исполнитель, все сделал быстро и вдумчиво. Не нес бред на тему предоплаты и другой ерунды, задавал вопросы только по делу. Всем советую
Ответный отзыв
Грамотные требования, никаких "ну, как-нибудь что-то там". С оплатой все четко и оперативно. Рекомендую для сотрудничества!
$30
10 баллов
13 лет назад
Качественно и оперативно. Приятно было работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Качественные материалы, четкое задание. Оперативная оплата. Рекомендую для сотрудничества!
$25
10 баллов
13 лет назад
Качественно,быстро. Код css с комментариями, разбит на смысловые блоки
Ответный отзыв
Четкие требования, оперативная оплата. Сотрудничеством остался доволен!
$15
10 баллов
13 лет назад
Верстка на уровне! Сроки и качество на 10+!!! Будем сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
Понятная задача, четкие требования. Оплата моментальная! Исключительно положительные впечатления!
$16
10 баллов
13 лет назад
Сергей быстро и качественно выполнил поставленную задачу. Я рад был сотрудничеству!
Ответный отзыв
Задача кратко и ясно сформулирована. Был предоставлен грамотный psd-исходник. По вознаграждению тоже никаких нареканий. Оценка Вадима исключительно положительная!
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5 отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга