Нужно исправить программный код в бесплатном шаблоне - убрать из него пару зашифрованных строк, чтобы дизайн не расползался.
Верстка + интеграция WordPress
Необходимо сверстать тривиальный макет и интегрировать на движок WordPress.
Идея - портфолио графических материалов. Т.е. все страницы разделов однотипные, но с разной выборкой контента по категориям + галерейка вроде Fancybox.
Более подробные материалы (Макеты, ТЗ) - успешному соискателю.
Спасибо!
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