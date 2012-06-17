Верстка + интеграция WordPress

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен20 заявок245 просмотров

Необходимо сверстать тривиальный макет и интегрировать на движок WordPress.

Идея - портфолио графических материалов. Т.е. все страницы разделов однотипные, но с разной выборкой контента по категориям + галерейка вроде Fancybox.

Более подробные материалы (Макеты, ТЗ) - успешному соискателю.

Спасибо!

WordPress
13 лет назад
crashet_web
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад
$180
2 дня
Максим сделал всё быстро и аккуратно! Вопросы только по делу. Рекомендую! Будем продолжать сотрудничать.
Было приятно работать с Сергеем, постоянно на связи, с нетерпением буду ждать дальнейшего сотрудничества.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад

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