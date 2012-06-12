Cкрипт обработки картинок GD, ImageMagic

Написать скрипт пакетной обработки картинок GD, ImageMagic…другая библиотека предложите вашу реализацию желательно чтоб это все работало под виндой или в залить на FTP и дернуть webscript

Интерфейс на вход скрипта подать СSV файл

Поля

1. Картинка

2. Рамка

3. Размер х (пустой области)

4. Размер у (пустой области)

5. Координата х (центр пустой области)

6. Координата у(центр пустой области)

Надо взять поля 3 и 4 и под эти размеры масштабировать и обрезать картинку в поле 1

Дальше надо взять картинку 1 и наложить сверху на нее рамку поле 2 совместив между собой центр картинки 1 и координаты центра пустой области.