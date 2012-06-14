Маленькие правочки на сайте под Joomla

Есть свежеустановленный шаблон - http://greenery.kiev.ua

Есть демо этого шаблона - http://osc4.template-help.com/joomla_30186/#

Разница в том, что на моем сайте шаблон не находится по центру. Нужно выровнять по центру, не думаю что это сложно

Второй момент - основное вертикальное меню "Razdeli". Это непонятное слово написано транслитом, так как кириллица (название модуля) не отображается. Исправить, чтобы кириллица в названии любого модуля отображалась.

Все :)