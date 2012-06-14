Маленькие правочки на сайте под Joomla

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Завершен6 заявок149 просмотров

Есть свежеустановленный шаблон - http://greenery.kiev.ua

Есть демо этого шаблона - http://osc4.template-help.com/joomla_30186/#

Разница в том, что на моем сайте шаблон не находится по центру. Нужно выровнять по центру, не думаю что это сложно

Второй момент - основное вертикальное меню "Razdeli". Это непонятное слово написано транслитом, так как кириллица (название модуля) не отображается. Исправить, чтобы кириллица в названии любого модуля отображалась.

Все :)

Joomla
13 лет назад
kpidoctor
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sergey-podgornuy
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
13 лет назад
$7
1 день
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Заявки фрилансеров

sergey-podgornuy
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
13 лет назад

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