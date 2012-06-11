Нужен интернет-магазин. Простой дизайн, блоки "лидеры, акции и тд". цены и сроки в лс.
Плейлист uppod
нужно сделать динамические ссылки в плейлисте плера uppod. То есть чтобы я мог в любую секунду поменять все ссылки плейлиста на видео. Сайт находится на ucoz.
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