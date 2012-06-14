Создать сайт управления семинарами

Нужно создать на котором есть возможность:

Со стороны сайта:

1)Вывод семинаров

2)Регистрация (с капчей)

Со стороны админки:

1)Добавление семинара (Название, Дата начала и конца семинара, Расписание семинара, и возможность прикрепить пдф файл)

2)Вывод всех пользователей и редактирование их

Со стороны пользователя

1)Личный кабинет с возможностью зарегистрироваться или отказаться на определенный семинар

2)Список всех посещенных семинаров

Вроде как все, еще что-то может добавиться но это будет оплачиваться отдельно.

Пишите цены. Нужно сделать до 14.06.2012