Нужна помощь программиста с уровнем архитектора в PHP и MySql. есть список запросов которые нужно уменьшать и/или оптимизировать. оставляйте контакты. подробнее обсудим в переписке.
Создать сайт управления семинарами
Нужно создать на котором есть возможность:
Со стороны сайта:
1)Вывод семинаров
2)Регистрация (с капчей)
Со стороны админки:
1)Добавление семинара (Название, Дата начала и конца семинара, Расписание семинара, и возможность прикрепить пдф файл)
2)Вывод всех пользователей и редактирование их
Со стороны пользователя
1)Личный кабинет с возможностью зарегистрироваться или отказаться на определенный семинар
2)Список всех посещенных семинаров
Вроде как все, еще что-то может добавиться но это будет оплачиваться отдельно.
Пишите цены. Нужно сделать до 14.06.2012
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