Для работы над web-приложением требуется разработчик хорошо разбирающийся в Yii. Необходимые навыки: - Отличное знание PHP5 и Yii Framework. - Коммерческий опыт разработки CRUD-приложений. - Знание jQuery. - ...
Доделать админку на ПХП.
Реализация админской части сайта…
Нужно доработать чужой код.
Подробности после контакта.
Основной критерий: ищу человека который все сделает оперативно, отнесется серьезно, и не пропадет после того как возьмет работу!
Заявки фрилансеров
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