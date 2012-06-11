Доработки компонента для joomla 1.7

Добрый день.Требуется доработка компонента онлайн трансляций и модулем чата.php(компонент трансляций), ajax, jquery(чат).

+ решить несколько проблем с joomla.

1. ЧАТ:Исправить автоскролл на готовый js чат, чтобы при вводе сообщения, блок чата перелистывался на это новое сообщение с возможностью читать прошлые сообщения – в данный момент стоит автоскролл 5 секунд

http://codecanyon.net/item/shoutcloud-flexible-phpajax-shoutboxchat/full_screen_preview/125018 – оригинал чата

1.1 + добавить возможность Издателям(группа пользователей Joomla) модерировать чат с правами администратора.

1.2 На странице трансляций не отображаются модуль чата – чат появляется когда включено отображение на всех страницах – это надо исправить.

2. Конфликтуют скрипты js и jquery – конкретнее:

на главной странице стоят модули слайдшоу и модуль вывода последних комментариев на форуме – при включенном модуле чата, слайдшоу и комментарии работают криво

3. Компонент трансляций – расширить админку, добавить возможность кнопкой редактировать их содержимое.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.