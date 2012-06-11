Доработки компонента для joomla 1.7

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Добрый день.Требуется доработка компонента онлайн трансляций и модулем чата.php(компонент трансляций), ajax, jquery(чат).

+ решить несколько проблем с joomla.

1. ЧАТ:Исправить автоскролл на готовый js чат, чтобы при вводе сообщения, блок чата перелистывался на это новое сообщение с возможностью читать прошлые сообщения – в данный момент стоит автоскролл 5 секунд

http://codecanyon.net/item/shoutcloud-flexible-phpajax-shoutboxchat/full_screen_preview/125018 – оригинал чата

1.1 + добавить возможность Издателям(группа пользователей Joomla) модерировать чат с правами администратора.

1.2 На странице трансляций не отображаются модуль чата – чат появляется когда включено отображение на всех страницах – это надо исправить.

2. Конфликтуют скрипты js и jquery – конкретнее:

на главной странице стоят модули слайдшоу и модуль вывода последних комментариев на форуме – при включенном модуле чата, слайдшоу и комментарии работают криво

3. Компонент трансляций – расширить админку, добавить возможность кнопкой редактировать их содержимое.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.

AJAXJavaScriptJoomlajQuery
13 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен модуль доски объявлений для dle

    Нужен модуль полноценной доски объявлений для dle, желательно максимальная интеграция с движком... Пример модуля _http://board.izbranniy.net/ но он заброшен! Нужен аналог под актуальную версию и некоторыми доработками

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Фильтр для WordPress

    Здравствуйте! Есть сайт на WordPress. В нем есть фильтр который делает выборку по категориям и таксономиям. Необходимо его доработать. Нужен тот, кто работал когда нибудь с таксономиями, фильтрами или расширенным поиском в ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переименовать текст во флеше

    $5

    В готовой флеш-шапке (есть fla) из готового шаблона http://templates.entheosweb.com/template_number/30230.asp нужно: 1. Переименовать пункты меню на 2 языка (русский и чешский), кол-во пунктов полностью аналогично, нужно лишь исправить текст 2. Изменить заголовок ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание и адаптация личного кабинета

    Требуется написание и адаптация личного кабинета. Ключевые возможности: - уметь принимать авторизацию через сторонние сервисы(open-id и соц.сети.) - иметь модульную структуру и возможность гибкого расширения без больших усилий. - ...

    DrupalJoomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер сайта на предмет появления лотов

    На сайте есть несколько лотов. Периодически один из лотов становится доступен к выкупу. Соответственно надо успеть нажать кнопочку "забрать лот", ввести сумму, капчу и отправить сообщение в аську. Капча несложная, вида 2+2. Для начала можно ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать мелочи в шаблоне

    Добрый день, есть шаблон, выкаченный, нужно доработать мелочи, чтобы сайт соответствовал оригиналу, если это возможно. Ссылка на оригинал http://static.livedemo00.template-help.com/wt_39295/ В архиве, то что есть. Конкретно нужно: ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Визитка на MODx REVO (верстка готова)

    $100

    Добрый день, необходимо сделать сайт-визитку на MODx REVO, верстка готова, сервер для разработки настроен. Сроки - 2 дня. Обязательно наличие у Вас Skype и соблюдение моих рекомендаций относительно структуры чанков/шаблонов/документов. Оплата ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад