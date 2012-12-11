Нужен модуль доски объявлений для dle

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки192 просмотра

Нужен модуль полноценной доски объявлений для dle, желательно максимальная интеграция с движком...

Пример модуля _http://board.izbranniy.net/ но он заброшен! Нужен аналог под актуальную версию и некоторыми доработками

DLE
12 лет назад
SvatoiDle
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

OffRoad
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С оплатой проблем не возникло, все как и договаривались!

Заявки фрилансеров

OffRoad
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
12 лет назад