Задача по переработке модулей community builder

10 000 руб \ срок 7 дней - верстка + переработка и дополнение модулей CommunityBuilder (joomla 1.013 (joostina)

Сейчас профиль выглядит так:

http://overpro.ru/user/fatality

То, что хотим видеть:

http://www.overpro.ru/upload/uploads/profile.jpg.view

Обязательное примечание: во время разработки узнавать где что находится необходимо у веб-директора, часы работ можно согласовать, мы работаем с 9 до 02 по Москве, бывает и ночью до 4х.

kswil2110 - skype

195432266 - icq

9160330636 mob

ТЗ «Профиль пользователя»

Основные цели

1 Переработка верстки

2 Переработка и дополнение модулей профиля (плагины community builder)

Переработка верстки.

Создание достаточного количества позиций для размещения всех модулей профиля

1 ряд :

3 позиции по 33% ширины, Модули : Аватар, список основных полей профиля, изображения наград отличия

2 ряд:

Одна позиция, ширина 100%. Содержит модуль с функцией вкладок, каждая вкладка имеет свою позицию под модуль

1 модуль - общая информация, 2 модуль – статистика игрока

3 ряд:

Одна позиция, ширина 100%, модуль содержит список последних игр .

4 ряд:

Одна позиция, ширина 100%, модуль содержит график опыта

5 ряд:

Одна позиция, ширина 100%, модуль содержит список медалей

6 ряд

2 позиции по 50% ширины, 2 модуля – достижения на сайте и достижения вне сайта

Переработка и добавление модулей

На данный момент активировано 22 модуля(плагины), часть из них нужно убрать, часть переделать.

---

carmateam (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_carmateam)

плагин-таб: переделать на поле

---

CB My Videos (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbmyvideos)

Плагин таб, список видео, переделка не требуется

---

demos (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_demos)

плагин списка последних игр, требуется копия плагина с другой версткой

---

Fireboard Forum (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbsimpleboardtab)

---

JComments Tab (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_jcommentstab)

Не нужен

---

CB Connections (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbconnections)

Таб друзей, переделать верстку

---

CB Core (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbcore)

Основной плагин community builder – содержит основной ряд типов полей, переделка не требуется

---

DatsoGallery-Tab (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_datsogallery-tab)

Вкладка «галлерея фотографий» - переделка верстки

---

Content Author (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbmamboauthortab)

Не требуется

---

PMS uddeIM (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_pmsuddeim)

Поле личный сообщений, работа над видом

---

Mamblog Blog (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbmamblogtab)

Не требуется

---

Private Message System (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_pms_mypmspro)

Не требуется

---

CB Menu (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbmenu)

Модуль меню, требуется перенос в другое место и изменение вида

---

CB Captcha (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbcaptcha)

Изменения не требуются

---

PMS uddeIM Inbox (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_pmsuddeiminbox)

Изменения не требуются

---

CB Profile Gallery (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbprofilegallery)

Изменения не требуются

---

systembot (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_systembot)

Изменения не требуются

---

mixsrv (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_mixsrv)

---

refsystem (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_refsystem)

таб реферальной системы, изменения не требуются

---

jAwards (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_jawards)

таб нмедалей, требуюется вынести в модуль

---

carmacomments (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_carmacomments)

не требуется

screenshots (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_screenshots)

изменения не требуются