Нужна программа для массовой рассылки предложений дружбы пользователям он-лайн сразу с нескольких аков . Социальная сеть Майл ру.
Задача по переработке модулей community builder
10 000 руб \ срок 7 дней - верстка + переработка и дополнение модулей CommunityBuilder (joomla 1.013 (joostina)
Сейчас профиль выглядит так:
http://overpro.ru/user/fatality
То, что хотим видеть:
http://www.overpro.ru/upload/uploads/profile.jpg.view
Обязательное примечание: во время разработки узнавать где что находится необходимо у веб-директора, часы работ можно согласовать, мы работаем с 9 до 02 по Москве, бывает и ночью до 4х.
kswil2110 - skype
195432266 - icq
9160330636 mob
ТЗ «Профиль пользователя»
Основные цели
1 Переработка верстки
2 Переработка и дополнение модулей профиля (плагины community builder)
Переработка верстки.
Создание достаточного количества позиций для размещения всех модулей профиля
1 ряд :
3 позиции по 33% ширины, Модули : Аватар, список основных полей профиля, изображения наград отличия
2 ряд:
Одна позиция, ширина 100%. Содержит модуль с функцией вкладок, каждая вкладка имеет свою позицию под модуль
1 модуль - общая информация, 2 модуль – статистика игрока
3 ряд:
Одна позиция, ширина 100%, модуль содержит список последних игр .
4 ряд:
Одна позиция, ширина 100%, модуль содержит график опыта
5 ряд:
Одна позиция, ширина 100%, модуль содержит список медалей
6 ряд
2 позиции по 50% ширины, 2 модуля – достижения на сайте и достижения вне сайта
Переработка и добавление модулей
На данный момент активировано 22 модуля(плагины), часть из них нужно убрать, часть переделать.
---
carmateam (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_carmateam)
плагин-таб: переделать на поле
---
CB My Videos (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbmyvideos)
Плагин таб, список видео, переделка не требуется
---
demos (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_demos)
плагин списка последних игр, требуется копия плагина с другой версткой
---
Fireboard Forum (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbsimpleboardtab)
---
JComments Tab (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_jcommentstab)
Не нужен
---
CB Connections (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbconnections)
Таб друзей, переделать верстку
---
CB Core (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbcore)
Основной плагин community builder – содержит основной ряд типов полей, переделка не требуется
---
DatsoGallery-Tab (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_datsogallery-tab)
Вкладка «галлерея фотографий» - переделка верстки
---
Content Author (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbmamboauthortab)
Не требуется
---
PMS uddeIM (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_pmsuddeim)
Поле личный сообщений, работа над видом
---
Mamblog Blog (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbmamblogtab)
Не требуется
---
Private Message System (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_pms_mypmspro)
Не требуется
---
CB Menu (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbmenu)
Модуль меню, требуется перенос в другое место и изменение вида
---
CB Captcha (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbcaptcha)
Изменения не требуются
---
PMS uddeIM Inbox (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_pmsuddeiminbox)
Изменения не требуются
---
CB Profile Gallery (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbprofilegallery)
Изменения не требуются
---
systembot (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_systembot)
Изменения не требуются
---
mixsrv (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_mixsrv)
---
refsystem (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_refsystem)
таб реферальной системы, изменения не требуются
---
jAwards (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_jawards)
таб нмедалей, требуюется вынести в модуль
---
carmacomments (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_carmacomments)
не требуется
screenshots (/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_screenshots)
изменения не требуются
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