Нужна программа для массовой рассылки предложений дружбы пользователям он-лайн сразу с нескольких аков . Социальная сеть Майл ру.
Сделать простой флеш-видеоплеер
Необходимо натянуть скин или подправить какой-то из плееров под нужный внешний вид.
Изображение в аттаче.
Заявки фрилансеров
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