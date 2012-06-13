Создать небольшой сайт на Битрикс

Нужен программист на bitrix'e для создания сайта психолога. Все страницы по разделам отрисованы в ПСД. Нужна верстка и программирование.

Просьба в ответе указывать:

-скайп (ОБЯЗАТЕЛЬНА ВОЗМОЖНОСТЬ ГОВОРИТЬ ГОЛОСОМ)

Нужен ответственный человек, который работает на результат, который не позволяет себе пропасть или бросить начатое дело.

Без предоплаты. Возможна безопасная сделка.