Создать небольшой сайт на Битрикс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки148 просмотров

Нужен программист на bitrix'e для создания сайта психолога. Все страницы по разделам отрисованы в ПСД. Нужна верстка и программирование.

Просьба в ответе указывать:

-скайп (ОБЯЗАТЕЛЬНА ВОЗМОЖНОСТЬ ГОВОРИТЬ ГОЛОСОМ)

Нужен ответственный человек, который работает на результат, который не позволяет себе пропасть или бросить начатое дело.

Без предоплаты. Возможна безопасная сделка.

13 лет назад
delphina1
Надежда 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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