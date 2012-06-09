В сайт нужно добавить: 1) Социальные сети в футере 2) Рамка с лого в письмах корпоративной почты. (т.е. при письмах от noreply, например подтверждение регистрации, подписки, письма от администрации) ...
Скрипт PHP
написать скрипт php, который будет заполнять поля другого скрипта и выполнять его.
запуск скрипта через командрую строку. чтобы был виден процесс выполнения скрипта.
1) есть скрипт
который находится на хостинге
http://domain.info/1/script.php
4 поля для заполнения login, pass, domain и file
2) есть файл с данными
login;pass;domain;путь к файлу
3) есть папки с файлами .csv
берем один случайный файл из папки (путь к папке указывается в файле с данными из п.2) и выбираем его в поле файл
Как будет работать скрипт:
читаем первую строку из файла с данными (п.2), заполняем данные в скрипте (п.1) и нажимаем кнопку отправить
ждем пока скрипт закончит работу
удаляем отработанный файл из папки
потом читаем вторую строку и также заполняем данные и отправляем.
и так до конца файла с данными за один запуск скрипта.
отчет в конце работы в файле txt:
напечатать папки в которых не осталось файлов
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