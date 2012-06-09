написать скрипт php, который будет заполнять поля другого скрипта и выполнять его.

запуск скрипта через командрую строку. чтобы был виден процесс выполнения скрипта.

1) есть скрипт

который находится на хостинге

http://domain.info/1/script.php

4 поля для заполнения login, pass, domain и file

2) есть файл с данными

login;pass;domain;путь к файлу

3) есть папки с файлами .csv

берем один случайный файл из папки (путь к папке указывается в файле с данными из п.2) и выбираем его в поле файл

Как будет работать скрипт:

читаем первую строку из файла с данными (п.2), заполняем данные в скрипте (п.1) и нажимаем кнопку отправить

ждем пока скрипт закончит работу

удаляем отработанный файл из папки

потом читаем вторую строку и также заполняем данные и отправляем.

и так до конца файла с данными за один запуск скрипта.

отчет в конце работы в файле txt:

напечатать папки в которых не осталось файлов