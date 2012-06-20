Доработки на joomla

В сайт нужно добавить:

1) Социальные сети в футере

2) Рамка с лого в письмах корпоративной почты. (т.е. при письмах от noreply, например подтверждение регистрации, подписки, письма от администрации)

3) Доделать модуль регистрации/авторизации и подписки на новости. + Сделать возможность входа через аккаунты ФБ и ВК.