Доработки на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки155 просмотров

В сайт нужно добавить:

1) Социальные сети в футере

2) Рамка с лого в письмах корпоративной почты. (т.е. при письмах от noreply, например подтверждение регистрации, подписки, письма от администрации)

3) Доделать модуль регистрации/авторизации и подписки на новости. + Сделать возможность входа через аккаунты ФБ и ВК.

Joomla
13 лет назад
34t
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

mfred
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$30
2 дня
Ответственный человек. Быстро и отлично по цене.
sergeiivankov
Сергей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

mfred
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
sergeiivankov
Сергей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад