Доброго времени суток. Требуется исполнитель (возможно несколько) на доработку (фактически написание с нуля в новом виде) отдельных модулей - разделов для букмекерской конторы. Проект существующий, но в связи с ...
Доработки на joomla
В сайт нужно добавить:
1) Социальные сети в футере
2) Рамка с лого в письмах корпоративной почты. (т.е. при письмах от noreply, например подтверждение регистрации, подписки, письма от администрации)
3) Доделать модуль регистрации/авторизации и подписки на новости. + Сделать возможность входа через аккаунты ФБ и ВК.
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