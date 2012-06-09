Скрипт горизонтального скролла а-ля apple - Jquery

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Закрыт2 заявки99 просмотров

Нужен jquery-аналог скрипта, идентичный по функционалу

http://www.apple.com/ru/mac/ (в верхней части)

- элементы в каждой вкладке должны появляться с похожей анимацией стягивания

- стелка скроллера должна перемезаться плавно

Будет выбран исполнитель, предложивший лучший компромисс цена/скорость.

jQuery
13 лет назад
crutis
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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