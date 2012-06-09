Задачи по ModX, срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

http://st.free-lance.ru/users/MGorelkin/contacts/f_4fd1a502584d6.doc описаны тут

+дальше постоянное сотрудничество

жду оценку

опыт с modx обязателен!

MODX
13 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sergey-podgornuy
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
13 лет назад
$130
3 дня

Заявки фрилансеров

sergey-podgornuy
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
13 лет назад

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