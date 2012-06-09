Требуется разработчик PHP/Ajax для написания портала на основе DLE 9.6 Utf-8 Требование к исполнителю: - Знание PHP, Javascript на профессиональном уровне. - Знание программной части и особенностей движка DLE - ...
Создание и исправление загрузчика фотографий в php
Нужен человек для создания и исправления загрузчика фотографий в php.
На данный момент представляет из себя следующее:
https://www.dropbox.com/s/9q5k4mkpf7m6pm7/123.png
https://www.dropbox.com/s/u6mm2vuqaic9zjf/1234.png
https://www.dropbox.com/s/pcu9bqt0cj074k6/12345.png
Возможно, потерян один файл. Восстановлению не подлежит.
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