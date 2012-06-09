Скрипт загрузки из CSV в таблицу SQL (PHP + MySQL)

Приветствую всех!

Требуется разработать скрипт импорта из CSV в SQL.

Суть: крупнейшее агентство недвижимости имеет экспортируемую в CSV базу данных, которую необходимо отражать на сайте.

На входе файл с ~1000 строк.

Требуемый функционал: должны быть реализованы привязки к имеющимся таблицам в базе данных (все необходимые структуры таблиц предоставлю выбранному исполнителю). Загрузка производится построчно или каким-то целым массивом - не суть важно, на ваше усмотрение. Должен быть реализован интерфейс для управления и корректировками этих записей; логирование и возможность отмены изменений. По моим подсчётам, реальной работы часов на 16-18 чистого кодирования без проектирования.

От вас - стоимость часа работы, либо какие-то другие предложения по сотрудничеству.

Работа исключительно через безопасную сделку.

Реализация на PHP + MySQL.