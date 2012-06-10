Доработать шаблон для DLE 9.6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок173 просмотра

Есть вот такой шаблон:

http://mostinfo.su/

выберите revista-96 (выбор шаблона справа внизу)

Что нужно доработать?

1. На внутренних страницах убрать большой пробел внизу (если непонятно вышлю скриншет)

2. Не работает выделение текста strong (это самое главное!!!)

3. В центр главной страницы вставить поле на всю ширину

Пишите цену и сроки.

DLE
13 лет назад
mangusts
50 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Все было сделано быстро и оперативно, но самое главное - что все пункты задания выполнены. Пояснения к коду - понятные. Рекомендую!
От работы только положительные впечатления, все супер - рекомендую!

Заявки фрилансеров

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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