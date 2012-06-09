Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок99 просмотров

Нужен человек владеющий CMS MODX EVO на хорошем уровне. Возможно создание или консультации.

На данный момент необходима консультация по созданию выборки ditto.

Форма сортировки по TV

Подробнее: код формы, настройка TV, настройка фильтра ditto.

MODX
13 лет назад
ikreat
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров