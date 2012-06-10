Подключение платежной формы liqpay

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки120 просмотров

Подключение платежной формы liqpay.

Скрипт xfilesharing.

13 лет назад
Keks777
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Давно не попадался столь знающий и адекватный исполнитель. Все было сделано быстро и в срок. Никуда не пропадал и не тянул время, как это делают многие. Категорически рекомендую. Свое дело знает.
Хороший заказчик! С оплатой никаких проблем. Будем сотрудничать в дальнейшем и рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад