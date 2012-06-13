Интернет-магазин бытовой техники. Необходимо перенести его на новый движок с экспортом товаров. Количество товаров приблизительно 20К Исходный движок: script-shop free Нужно перенести на движок: script-shop лицензия Жду ...
Создание xml-фида для сайта недвижимости на Yii
Требуется опытный программист на Yii framework, для развития проекта. Работы будет много, поэтому я заинтересован на долгосрочные отношения.
Задача первая:
http://domlip.ru - объявления о недвижимости, необходимо создать xml-фид актуальных объявлений для экспорта в Яндекс.Недвижимость
Требования http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1113400
Сколько стоит работа, сроки выполнения???
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