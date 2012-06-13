Создание xml-фида для сайта недвижимости на Yii

Требуется опытный программист на Yii framework, для развития проекта. Работы будет много, поэтому я заинтересован на долгосрочные отношения.

Задача первая:

http://domlip.ru - объявления о недвижимости, необходимо создать xml-фид актуальных объявлений для экспорта в Яндекс.Недвижимость

Требования http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1113400

Сколько стоит работа, сроки выполнения???