Создание xml-фида для сайта недвижимости на Yii

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки116 просмотров

Требуется опытный программист на Yii framework, для развития проекта. Работы будет много, поэтому я заинтересован на долгосрочные отношения.

Задача первая:

http://domlip.ru - объявления о недвижимости, необходимо создать xml-фид актуальных объявлений для экспорта в Яндекс.Недвижимость

Требования http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1113400

Сколько стоит работа, сроки выполнения???

Yii
13 лет назад
zvnman
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ewolf
Павел 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Павел спасибо за качественную и быстро сделанную работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

ewolf
Павел 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад