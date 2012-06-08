Сверстать сайт на быстром движке

Я хочу сверстать в максимально сжатые сроки (9 -го вечером должно быть готово) и поставить на хороший быстрый движок (рассматриваю любые предложения, кроме джумлы). Вот мои базовые запросы по функционалу

1) Структура – пункты с подпунктами. Должна быть возможность создавать их с произвольными названиями и подкатегориями. В пунктах могут быть как статьи, так и карточки товаров. Это должно назначаться или выбираться произвольно при создании пункта меню (категории и подкатегории).

2) Отзывы реальных пользователей. Это сквозной блок через весь сайт. По идее, они должны открываться списком на отдельной странице (структура как у статей). Отзывы после написания произвольным человеком попадают в черновик, и только после одобрения админом попадают на сайт.

3) Статьи могут быть как в пунктах меню, так и выводиться на главную (конкретные статьи назначает админ).

4) Банеры сверху (бесплатный замер, профессиональный монтаж, гарантия на работу) ведут на соответствующие страницы (туда же ведут ссылки из верхнего меню)

5) Все кнопки "заказать" и "заказать звонок" открывают поп-ап с формой заявки, которая содержит поля "имя" и "телефон" и необязательное поле "комментарий". Заявки падают на почту. Эта же форма открывается при нажатии на банер "скидка при заказе 2 и более комнат".

6) При нажатии на фотогалерею (в левой колонке) открывается страница с галереей. Стандартная галерея, с просмотром увеличенных фото.

7) Должна быть возможность встраивать в страницы сайта видео (youtube), аудио и коды форм подписки типа smartresponder.

Цена?