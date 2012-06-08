Требуется разработать плагин для нормативных документов
Мультисайтовые плагины баз окп и тнвед
Требуется доработка мультисайтовые плагинов баз ОКП и ТН ВЭД
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! ищу специалиста по joomla. возникли некоторые трудности с изменением параметров отображения товаров.Закрыт13 лет назад
- $250
Требуется разработать поисковой механизм для портала по сертификацииВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется разработать плагин для иностранных сайтов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать код расширения для Firefox. Код должен получать системные настройки прокси-сервера в Windows для URL'а http://google.com/. Для определение системных настроек прокси нужно использовать метод WinAPI WinHttpGetProxyForUrl http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384097%28v=vs.85%29 Вызов ...Завершен13 лет назад
Необходимо интегрировать вебинар bigbluebutton в систему управления курсами Moodle, так как в Moodle нет такой функции. Это нужно сделать до 12 июня.Закрыт13 лет назад
Создать FLASH приложение По тз близ принципа tochki.org с последующей интеграцией в соц сети кто уверен в себе отпишите дам тзЗакрыт13 лет назад
Установить плагин facebook на сайт. Сайт на битриксе. Задание во вложении. Пример на http://www.kommersant.ru там нажмите любую кнопку и появится заветное окно с плагином. Сделать нужно до вечера 09.06, оплата ...Завершен13 лет назад
Есть уже существующая база mysql с новостями. Я говорю вам ее формат, цель - сделать простую админку на php для журналиста, чтобы он мог добавлять новости с изображениями. В предложении пишите пожалуйста бюджет ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $18
Задача: Сверстать простую форму для отправить смс, есть API альфа-имя уже вставлено в форму (код операторов) номер телефона - вводить текст сообщения - вводить (автоматическая вставка рекламной ссылки ...Завершен13 лет назад