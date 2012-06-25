Необходимо интегрировать вебинар bigbluebutton в систему управления курсами Moodle, так как в Moodle нет такой функции. Это нужно сделать до 12 июня.
Пример расширения Firefox, работающего с JS-ctypes
Необходимо разработать код расширения для Firefox. Код должен получать системные настройки прокси-сервера в Windows для URL'а http://google.com/.
Для определение системных настроек прокси нужно использовать метод WinAPI WinHttpGetProxyForUrl http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384097%28v=vs.85%29
Вызов нативного кода должен происходить через JS-ctypes.
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