Пример расширения Firefox, работающего с JS-ctypes

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Завершен1 заявка112 просмотров

Необходимо разработать код расширения для Firefox. Код должен получать системные настройки прокси-сервера в Windows для URL'а http://google.com/.

Для определение системных настроек прокси нужно использовать метод WinAPI WinHttpGetProxyForUrl http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384097%28v=vs.85%29

Вызов нативного кода должен происходить через JS-ctypes.

JavaScript
13 лет назад
kermenip
Антон 
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logik
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logik
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов(-2)
13 лет назад