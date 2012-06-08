Сверстать и спрограммировать моб. сайт на 4 стр.

Сайт для мобильных устройств. Дизайн почти готов, нужна грамотная кроссбраузерная вёрстка для мобильных устройств. Всего 4 страницы (по факту функционал только на 3-х)

И простая админка. Любая CMS, желательно простейшая.

Из функционала:

1. всегда прикрепленный к низу страницы блок «рассчитать каско» и «звонок»

2. по кнопке звонок — запускаются приложения звонка

3. сам блок заявки с десятком похожих пунктов.

несколько взаимозависимых пунктов, например, сначала выбирается марка, а потом именно к марке машины подгружается список моделей. Пункты могут быть полями, кнопками или выпадающими списками.

Подробное ТЗ и макеты по запросу.