Срочно скрипт!

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Закрыт1 заявка183 просмотра

Требуется реализовать поиск по сайту через веб сервисы SOAP учитывая подключение документа WDSL для магазина автозапчастей

пример partspoint.ru в поле поиска вводится номер например 1356880015 и получаем на этот запрос ответ в виде таблицы с возможностью переноса нужной позиции в корзину

13 лет назад
Free-nsk
Роман 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров