Скрипт для поиска файлов Яндекс.Маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Суть задачи в следующем: есть список интернет-магазинов (порядка 500-700 шт.).

Нужно сходить на сайт каждого магазина и найти там YML-файл.

(http://help.yandex.ru/partnermarket/?id=1111425).

На выходе должна быть таблица вида:

1. Адрес магазина

2. Ссылка на YML-файл.

13 лет назад
AlexPisarenko
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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