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Редизайн интернет-магазина на Ruby
Нужно сделать небольшой редизайн для интернет-магазина unikicks.ru
Движок магазина — Synergycommerce http://synergycommerce.ru/ (на основе Spree)
Требования к фрилансеру:
* стремление к минимализму
* чувство вкуса
* желание сделать крутую вещь :)
Предпочтение будет отдаваться тем, кто покажет проекты, реализованные на движке Synergycommerce.
Вот минимальный список того, что нужно сделать, ваши дополнения приветствуются. При подаче заявки пишите ваши идеи.
1. Главная страница
1.1. Поставить красивый слайдер картинок на главную (на http://synergycommerce.ru/ - красивый)
1.2. Вывести в админку возможность редактировать главную страницу (визуальный редактор и т.п.)
1.3. Вывести блок с лентой Твиттера под меню слева.
1.4. Блок с популярными товарами (определённые товары ставятся в админке)
1.5. Вывести номер телефона и адрес в шапку :)
2. Страница категории (unikicks.ru/t/categories/obuv-s-paltsami)
2.1. Добавить возможность сортировать товар по цене, названию и наличию.
2.2. Увеличить размер превьюшек
2.3. При наведении на картинку должна появлятся информация о наличии размеров (пример: shop.fott.ru/catalog/brand/sperry/)
2.4. Встроить фильтр по отображению товаров по гендерному признаку и размерам в наличии
2.5. Над товарами выводить блок с информацией о производителе (с возможностью редактирования через админку)
3. Страница товара
3.1. Поставить красивый слайдер: http://www.pikachoose.com/ и настроить его
3.2. Растянуть картинку товара по всей ширине блока
3.3. Добавить возможность купить в 1 клик (информация отображается в заказах)
4. Страница оформления доставки
4.1. Сделать удобной, понятной и короткой систему заполнения данных покупателя (сделать поля шире, убрать некоторые и т.п.)
5. Прочее
5.1. Сделать разворачивающиеся блоки в разделе доставка (при нажатии на надпись выползает дополнительная информация)
Собственно, всё. Надеемся на плодотворное сотрудничество!
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