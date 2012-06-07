A1pay

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок88 просмотров

Есть скрин с хостингом в Sweb,в биллинге я зарегистрировавший,аттестат анонимный.

Нужно прописать префикс и прочее,короче надо подготовит сайт к выходу в эфир.

Прошу предлагать сроки и оплату.

13 лет назад
Free-nsk
Роман 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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