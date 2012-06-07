Помогите подключиться к биллингу

Здраствуйте! Нужна помощ, я хочу орендовать сервер для фильмов в онлайн. Есть сайты, примеры могу дать на которых есть такое. Нужно чтобы на сервере стояла програма которой просто нужно будет указывтаь файл для скачивание фильма ...