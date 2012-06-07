PHP + JQuery + Nginx

Суть. Есть практически готовый проект. Простой. Никакой фантастики. Необходимо:

1). установить и адаптировать какой-либо плагин или библиотеку для красивой мультизагрузки файлов с помощью JQuery. Примеры понравившихся мне плагинов, ссылки на них я дам.

2). Помочь мне с подключение к проекту робокассы. Ничего писать не придётся. Нужно лишь разобраться с настройками.

3). Пройтись по коду движка. Посмотреть, нет ли каких ошибок, если что-то найдётся - исправить. Помочь с тестированием, вводом в эксплуатацию. Если будут нюансы - помочь. Фреймворк на глаз - CodeIgniter, но могу ошибаться.

4). Подстраховывать меня в первые недели ввода проекта в экплуатацию (за отдельную плату, естественно).

Фактически - работа сводится к вводу в строй готового проекта с небольшими, большей частью косметическими, доработками. Человек, который писал проект неплох в PHP, но не силён в JQuery, и совсем никакой в соблюдении сроков. Учитывая расплывчатость задания предлагаю поэтапную работу: я указываю на конкретную проблему, вы её исправляете, я оплачиваю, переходим к следующей. Деньгами я не обижу, но работать буду только с очень опытными людьми. Никаких школьников и новичков - вы должны быть профи. Ведь ваша основная задача - проверка работы другого специалиста.

Конечно, всё покажу и расскажу подробно. Все доступы дам, на все вопросы отвечу я, и тот, кто писал сам движок.

От вас - профессионализм, чёткое соблюдение оговоренных сроков, наличие ICQ для оперативной связи. Оплата строго в WebMoney в WMZ или WMR на мой выбор.

За уточнениями пишем в ЛС, оставляем номера ICQ.