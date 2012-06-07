Перенос сайта на новую CMS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок152 просмотра

Необходимо перенести сайт на другую админку.

возможно будут небольшие изменения в структуре.

В заявке указывайте рекомендуемую CMS, примеры работ, четкую стоимость.

Сайт: www.brainkeeper.com.ua

13 лет назад
Litera
Оксана 
50 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров