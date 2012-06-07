Здравствуйте господа фрилансеры Сразу к сути есть самописное двигло в нем все хорошо. Волнуют разделы: http://www.asad.ua/news/ http://www.asad.ua/blog/ Все созданные новости сайта и статьи в блоге, имеют одинаковые мета данные. С ...
Перенос сайта на новую CMS
Необходимо перенести сайт на другую админку.
возможно будут небольшие изменения в структуре.
В заявке указывайте рекомендуемую CMS, примеры работ, четкую стоимость.
Сайт: www.brainkeeper.com.ua
Заявки фрилансеров
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