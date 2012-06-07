Связать авторизацию modx и smf

Нужно сделать на сайте модуль авторизации, чтобы пользователь одновременно был авторизован и на сайте (modx) и на форуме (smf), желательно с возможностью регистрации через социалки. Плюс внести пару дополнений на форум (smf) дополнительное поле в профиль пользователя, содержимое которого будет показываться под аватаркой.

Цена думаю должна быть 1500р или 50 уе. Можете предлагать свои варианты.