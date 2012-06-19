Нужно сделать парсер. подробности при общении.
Сверстать готовый дизайн и натянуть на CMS
Необходимо срочно готовый дизайн качественно сверстать и натянуть на CMS.
WordPress, Joomla исключены. Либо можно wordpress обрезать до минимума (максимально простого положения).
ТЗ и все исходники исполнителю.
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