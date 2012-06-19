Сверстать готовый дизайн и натянуть на CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок163 просмотра

Необходимо срочно готовый дизайн качественно сверстать и натянуть на CMS.

WordPress, Joomla исключены. Либо можно wordpress обрезать до минимума (максимально простого положения).

ТЗ и все исходники исполнителю.

JoomlaWordPress
13 лет назад
helen-projects
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tradzt
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Святослав выполнил всю работу наилучшим образом и очень оперативно!!! Даже несмотря на то, что заказчик былочень придирчив, он сделал все необходимые правки. Спасибо за работу! Обязательно будем сотрудничать в дальнейшем!
Отличный заказчик. Рекомендую всем, было очень приятно работать. Будем сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

tradzt
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад