Есть движок , есть слайдер. Нужно в админку дописать на каких страницах слайдер будет отображаться + на страницы нужно заливать фото. То есть есть у нас /page/contacts - заливаем одни фотографии ставим галочку отображать слайдер ...
Нужна помощь матёрого WordPress-специалиста
Проект: http://goo.gl/xv1yx
Сайт уже свёрстан, работает, но не работает самый основной функционал: конференции, взаимодействие между участниками.
Мне нужен человек, который поможет мне с организацией вот этого основного функционала. Будем действовать вместе: если нужно что-то доверстать, я оперативно доверстаю.
И нужна постоянная отчётность, т.к. с меня её и спрашивают.
Часть скринов в аттаче. Как бы визуально чтобы поняли, как это должно выглядеть.
Для оценки масштаба:
В проекте будут использоваться плагины Event Espresso (купил, http://eventespresso.com/), полная версия.
Используется WPML (двуязычность, RU / EN, тоже купил).
…вследствие чего, по идее, должна облегчиться жизнь разработчика. Если у вас есть какие-то свои решения относительно организации плагина мероприятий — буду рад услышать.
Также, скорее всего, будет использоваться BuddyPress.
Внимание: мне не нужен школьник за 5$, мне нужен настоящий мужик, который в два счёта расправится с этим функционалом.
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