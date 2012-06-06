Нужна помощь матёрого WordPress-специалиста

Проект: http://goo.gl/xv1yx

Сайт уже свёрстан, работает, но не работает самый основной функционал: конференции, взаимодействие между участниками.

Мне нужен человек, который поможет мне с организацией вот этого основного функционала. Будем действовать вместе: если нужно что-то доверстать, я оперативно доверстаю.

И нужна постоянная отчётность, т.к. с меня её и спрашивают.

Часть скринов в аттаче. Как бы визуально чтобы поняли, как это должно выглядеть.

Для оценки масштаба:

В проекте будут использоваться плагины Event Espresso (купил, http://eventespresso.com/), полная версия.

Используется WPML (двуязычность, RU / EN, тоже купил).

…вследствие чего, по идее, должна облегчиться жизнь разработчика. Если у вас есть какие-то свои решения относительно организации плагина мероприятий — буду рад услышать.

Также, скорее всего, будет использоваться BuddyPress.

Внимание: мне не нужен школьник за 5$, мне нужен настоящий мужик, который в два счёта расправится с этим функционалом.