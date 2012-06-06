PHP-программирование

Есть движок , есть слайдер. Нужно в админку дописать на каких страницах слайдер будет отображаться + на страницы нужно заливать фото. То есть есть у нас /page/contacts - заливаем одни фотографии ставим галочку отображать слайдер и он показывается именно на этой странице. Добавление страниц уже реализовано.