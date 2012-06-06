Несовместимость Jquery, JS, Joomla - RokBox

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Закрытнет заявок122 просмотра

На сайте http://web.ruzmanoff.com/

Из-за конфликта не работает В каталоге эффект Image PopUp реализованный на RokBox.

http://web.ruzmanoff.com/interior-lighting

No.Conflict не помогает..

Бюджет 300 - 500 рублей

icq: 218564975

JavaScriptJoomlajQuery
13 лет назад
akosta
Иванов 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров