Сайт на Drupal

Сделать сайт.

Движек уже стоит.

Всего будет: главная, 3 обычные текстовые страницы, одна страница с обратной связью, одна страница с новостями, и одна страница с выводом и вводом средств ( подключить систему единого кошелька для ввода средств)

Будет внутренняя валюта.

Поставить плагин с добавлением отзывов.

Естественно регистрация и вход.

Внутри ( после залогинивания ) будут производится обычные математические расчеты. Вообще ничего сложного.

Сайт уже готов ( все страницы нарисованы ), так что как только выбираю исполнителя – сразу начинаем работать.

Исполнителя выберу одного из тех, кто попросит меньше всего денег за такой проект.

Оплата будет разбита на две части: 1 часть я выдам когда увижу что Вы действительно программист, а не разводила, и на сайте есть какие то изменения, 2 часть по окончанию проекта.

все вопросы тут. в личке просто потеряеетесь.