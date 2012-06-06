Сайт на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки115 просмотров

Сделать сайт.

Движек уже стоит.

Всего будет: главная, 3 обычные текстовые страницы, одна страница с обратной связью, одна страница с новостями, и одна страница с выводом и вводом средств ( подключить систему единого кошелька для ввода средств)

Будет внутренняя валюта.

Поставить плагин с добавлением отзывов.

Естественно регистрация и вход.

Внутри ( после залогинивания ) будут производится обычные математические расчеты. Вообще ничего сложного.

Сайт уже готов ( все страницы нарисованы ), так что как только выбираю исполнителя – сразу начинаем работать.

Исполнителя выберу одного из тех, кто попросит меньше всего денег за такой проект.

Оплата будет разбита на две части: 1 часть я выдам когда увижу что Вы действительно программист, а не разводила, и на сайте есть какие то изменения, 2 часть по окончанию проекта.

все вопросы тут. в личке просто потеряеетесь.

Drupal
13 лет назад
Gamepls
Влад 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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