Здравствуйте, ув. разработчики! Для интернет магазина на базе SimplaCMS требуется разработать модуль (функционал) расширенного личного кабинета клиента, а именно: - Внутренний счёт (баланс клиента в интернет магазине) - Партнёрская программа ...
Сайт на Drupal
Сделать сайт.
Движек уже стоит.
Всего будет: главная, 3 обычные текстовые страницы, одна страница с обратной связью, одна страница с новостями, и одна страница с выводом и вводом средств ( подключить систему единого кошелька для ввода средств)
Будет внутренняя валюта.
Поставить плагин с добавлением отзывов.
Естественно регистрация и вход.
Внутри ( после залогинивания ) будут производится обычные математические расчеты. Вообще ничего сложного.
Сайт уже готов ( все страницы нарисованы ), так что как только выбираю исполнителя – сразу начинаем работать.
Исполнителя выберу одного из тех, кто попросит меньше всего денег за такой проект.
Оплата будет разбита на две части: 1 часть я выдам когда увижу что Вы действительно программист, а не разводила, и на сайте есть какие то изменения, 2 часть по окончанию проекта.
все вопросы тут. в личке просто потеряеетесь.
Заявки фрилансеров
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