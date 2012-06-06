1. Использовать PHP 5, CodeIgniter-framework. 2. Описание данных, логики работы приводится в файле. 3. Необходимо реализовать только бизнес-логику и управление данными сайта. Все что, связано с презентацией сайта(View ...
Доработать скрипт
Требуется доработать скрипт для синхронизации информации из объявлений на сайте: www.megapolis.by с информацией на наших аккаунтах на сайтах www.av.by и www.abw.by. Доступа к базам к сайтам www.av.by и www.abw.by нет. Скрпит на сегодняшний момент эффективен на 60-70 %. Написан на C#, Microsoft visual studio - среда разработки. Исходники и понимание, как скрипт должен работать есть. Возможно, в дальнейшем потребуется также обслуживание скрипта в силу того, что доступа к базам интересующих сайтов у нас нет.
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