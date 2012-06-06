Верстка каталога на Drupal

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Закрыт3 заявки101 просмотр

Нужно сделать каталог на Drupal 6.22 (настройка модулей и функционала, верстка страницы). Дизайн в состав работ не входит. Подробнее в личку.

Drupal
13 лет назад
den82
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров