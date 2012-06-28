Доработать компонент бронирования

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Завершен2 заявки127 просмотров

Имеется компонент бронирования Bookit для Joomla 1.5

solidos.ru

Что требуется доработать:

1. В календаре убрать: в ожидании, Other

2. При выборе кол-ва чел в номере, должна изменяться цена.

3. Ночь исправить на сутки

4. в "Обзор бронирования" исправить "остаться" на "количество"

5. в "Детали бронирования" убрать:

Страна

Адресс

Почтовый код

Город / Поселок / деревня

Провинция / Область

6. Требуется, чтобы человеку сделавшему бронь, приходило первое письмо с деталями бронирования, а после подтверждения брони администратором, приходило письмо с подтв. о брони!

7. В отеле имеется 6 одинаковых номеров, нужно сделать так, чтобы при уже забронированном одном из данных номеров, календарь оставался зеленым, а не красным-занятым.

Joomla
13 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$50
3 дня
Хорошая работа! Все нюансы доработаны - работа высокого уровня!
Отличный заказчик! Работу оплатил срузу же по завершению. Рекомендую!

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erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад