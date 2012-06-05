Правки по сайту на Joomla 2.5

Вызвался выполнить работу, сказал что разбирается в CMS, после выбора и получения доступов задавал дилетантские вопросы по Joomla (К примеру: где меня цену за доставку?). В конечном счете полазил по сайту, потратил мое время, и сказал что шаблон сложный и выполнить проект он не сможет. Не осилил даже такие простые пункты как: удалить ячейки таблицы на странице заказов дать стиль тексту цены на странице корзина поменять шаблон присылаемого пользователю письма За 2 дня не было выполнено НИЧЕГО.