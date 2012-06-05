Правки по сайту на Joomla 2.5

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка155 просмотров

Вот ссылка на тз на гугл документс:

https://docs.google.com/document/d/1MyjxhK4fxyBe46a563IrRLA9RsWo1l8KfCWrhv2KJj8/edit

Если не открывается попробуйте через ие.

Joomla
13 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

daniyarsan
Данияр 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
13 лет назад
$40
3 дня
Вызвался выполнить работу, сказал что разбирается в CMS, после выбора и получения доступов задавал дилетантские вопросы по Joomla (К примеру: где меня цену за доставку?). В конечном счете полазил по сайту, потратил мое время, и сказал что шаблон сложный и выполнить проект он не сможет. Не осилил даже такие простые пункты как: удалить ячейки таблицы на странице заказов дать стиль тексту цены на странице корзина поменять шаблон присылаемого пользователю письма За 2 дня не было выполнено НИЧЕГО.

Заявки фрилансеров

daniyarsan
Данияр 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
13 лет назад

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